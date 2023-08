Arriva dalla Sardegna, più precisamente da Porto Cervo, la notizia secondo cui Fabrizio Corona avrebbe chiesto la mano di Giacomo Urtis. A dare lo scoop è Dagospia, che parla di “promessa matrimoniale in agenda il prossimo anno“. “Me l’ha chiesto oggi” avrebbe dichiarato il chirurgo dei vip, che oggi preferisce farsi chiamare Jenny e aggiunge: “Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business…”. Intanto sui social i due si fanno immortalare mentre sfrecciano veloci su una moto al grido di: “Amore miooo!”. Nei mesi scorsi Urtis e Corona avevano fatto parlare per alcune dichiarazioni del primo, che a Belve aveva affermato: “Sicuramente ero invaghito di Fabrizio Corona. Un ibrido tra amore e amicizia, nessuna competizione con Belen o Nina Moric perché quello che c’era tra me e Fabrizio era una cosa a parte… Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma… cose nostre. Ora ci sentiamo ancora tutti i giorni”. E dal canto suo l’ex re dei paparazzi aveva replicato al Peppy Night di Peppe Iodice: “Di serio non c’è stato nulla. Un assaggio? Assaggi io li ho dati a chiunque in passato. Sai che sono molto trasgressivo da quel punto di vista”.