Fabrizio Corona sposa Giacomo Urtis? A quanto pare no. Malgrado il gossip rilanciato con tanto di dichiarazione del chirurgo dei vip, ora è l’ex re dei paparazzi a smentire con una story su Instagram dal tono ironico: “Sì ok ma vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero”. E ancora: “Poi vorremmo essere ospiti della Merlino e vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona Zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando un reato”.