Vanessa Incontrada fa chiarezza. Nei giorni scorsi avevano fatto il giro del web alcune sue dichiarazioni rilasciate a La Stampa in merito all’episodio dell’inviata del TG spagnolo palpeggiata in tv da un molestattore prontamente arrestato: “In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata” erano state le parole riportate dalla testata. E ancora: “Io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani […]”. A poche ore di distanza la conduttrice fa delle precisazioni: “Le mie parole, su cui ho letto che sono nate polemiche, erano all’interno di un’intervista più ampia, nella quale mi è stato chiesto un commento su quanto accaduto a una giornalista spagnola, palpeggiata in diretta TV. Ci tengo a ribadire che il mio pensiero sul tema del rispetto delle donne, a me da sempre così caro, è e rimane questo: in Italia come in Spagna credo che ci sia spazio e si possa fare ancora meglio e in maniera più incisiva. Ribadisco che qualsiasi altra considerazione sull’operato della Polizia e delle Forze dell’Ordine, a cui va tutto il mio rispetto, non corrisponde al mio pensiero“. Incontrada conclude: “Alla stessa maniera, citare un modo di dire come ‘tagliare le mani’ non era certo in senso letterale, ma solo un’espressione colloquiale. Ciò che è emerso, invece, è molto lontano dal mio pensiero e faccio queste specificazioni perché la cosa mi ha addolorata: confido di aver chiarito qui l’argomento”.