“Guardo all’Eredità come a una grande storia finita: se hai voluto bene continui ad augurarle il meglio, quindi grazie, buona vita a L’Eredità, alla Rai e soprattutto a chi la guarda”. Con queste parole Flavio Insinna commenta la fine della propria esperienza nel quiz di Rai1, che nei prossimi mesi passerà nelle mani di Pino Insegno. Un quiz, a dirla tutta, Insinna avrebbe potuto ancora condurlo. La7, infatti, lo ha corteggiato non poco ma l’attore e conduttore ha rifiutato: “Ho un senso di appartenenza per la Rai. Non ho mai avuto l’esclusiva, non c’è bisogno: ci diamo la mano, mi fido. L’Eredità è stata una cavalcata fantastica. Amerò per sempre questa storia e la Rai. Ringrazio anche La7 che mi voleva ma andare a fare lo stesso gioco alle 7 di sera contro me stesso non fa per me” ha spiegato durante la presentazione della fiction La stocctaa vincente, in onda il 24 settembre su Rai1.