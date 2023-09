Una escort rumena, la trentenne Adina Manolache, avrebbe estorto più di 100 mila euro a un top manager Rai. La donna è stata arrestata il 6 settembre 2023 dalla polizia del commissariato Viminale, dopo la denuncia dell’uomo, un sessantaseienne vittima di costanti minacce e richieste di denaro. I due si erano conosciuti su un sito di incontri online un anno fa, dopo i primi appuntamenti a pagamento in un appartamento a Labaro, l’uomo si era innamorato della ragazza che aveva iniziato ad avanzare richieste di ogni tipo, oltre al pagamento delle normali prestazioni sessuali: “Devo sottoporre mio figlio a un intervento chirurgico, mi dai qualche soldo? Mia madre sta male puoi aiutarmi?“.

Scuse su scuse, racconta Repubblica, tra un rimborso di 5000 mila euro per organizzare il funerale della sorella all’organizzazione criminale che la voleva morta: “Devo dare i soldi alla mafia, ti prego aiutami”. “Mi ha detto che se non l’avessi pagata avrebbe ucciso tutti i miei gatti“, ha raccontato l’uomo alla polizia. Aveva provato a liberarsi della prostituta bloccando il suo numero di telefono, subito dopo era stato raggiunto da un messaggio proveniente da un numero estero: “Sblocca il numero di Adina o ci saranno conseguenze per te”. Un messaggio con la successiva minaccia di pubblicare sui social conversazioni a sfondo sessuale per rovinargli la carriera. La donna era arrivata anche a inscenare un tentato omicidio, un selfie con il coltello alla gola: “Aiutami, ti prego. O loro mi uccideranno“.

“L’uomo stava vivendo un periodo drammatico sotto il profilo emotivo in seguito alla scomparsa della sua compagna. Non si esclude che la giovane abbia approfittato proprio del suo stato d’animo per continuare nelle richieste di soldi, inventando ogni volta nuove motivazioni per eludere i sospetti del cliente che gli chiedeva cosa ne avesse fatto delle migliaia di euro che le erano stati versati”, aggiunge il Corriere della Sera.

Il funzionario Rai si è rivolto alla Polizia, il blitz lo scorso 6 settembre quando il manager ha preso appuntamento con la donna per portarle dei soldi, mille euro. All’incontro a Prima Porta si è presentato con i poliziotti che, dopo la consegna del denaro, sono entrati in azione. La donna, già a centro di altre indagini delle forze dell’ordine sia in tema di estorsioni e ricatti ma anche di episodi di violenze sessuali, è stata fermata e l’arresto è stato convalidato dal Gip. Non si registra al momento nessun commento da Viale Mazzini.