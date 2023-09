Era già successo in alcuni libri delle scuole medie, ma anche in riviste nazionali e internazionali: la Sardegna dimenticata dalle mappe. Adesso a inciampare nell’errore sono stati Spin Master ed Editrice Giochi, che pubblicano e distribuiscono, tra i tanti, anche il Risiko, il più famoso gioco di strategia d’Italia, quello dei dadi, dei carri armati colorati e delle partite lunghe ore dopo il pranzo di Natale con i parenti.

Da qualche settimana nelle piattaforme online è stata messa in vendita la nuova edizione del gioco, rinnovata nella grafica del tabellone e della scatola. Ma è proprio in questo restyling che sono stati commessi diversi errori. In primis, guardando gli Stati Uniti, ci si accorge che sono stati sbagliati i confini dell’America centrale: a differenza delle versioni precedenti del gioco adesso non confina con gli Stati Uniti orientali. Poi ci sono altre incongruenze legate alle regole di gioco e ai confini tra gli Stati, come quella dell’espansione dell’Antartide. Ma ad attirare maggiormente l’attenzione è stata la scomparsa di Corsica e Sardegna dal Mediterraneo. Guardando l’Europa e l’Italia, contrassegnate dai consueti colori tra il fuxia e il viola, si vede la Sicilia ma della Sardegna nessuna traccia. Idem della Corsica. La dimenticanza non è passata inosservata e sui social si sono subito scatenati i commenti.

Tra questi, c’è stato chi ha fatto notare che non è la prima volta che gli autori di Risiko si “dimenticano” della Sardegna: circa 20 anni fa fu proprio il Club del Risiko cagliaritano a segnalare all’editore del gioco l’assenza della Sardegna dal tabellone dell’edizione distribuita all’epoca nei negozi. L’errore venne corretto prima nella versione digitale e poi in tutte le edizioni stampate successivamente. Adesso con il nuovo restyling è stata commessa la stessa clamorosa dimenticanza: il club cagliaritano potrebbe ancora una volta far sentire la sua voce per ottenere al più presto la correzione.