“Pelato infame!”. Due sole parole che però creano il caso. Su Twitter Daniele Dal Moro cinguetta facendo sorgere in molti il dubbio che il due volte ex gieffino e pure ex tronista si stesse rivolgendo ad Alfonso Signorini. Nelle scorse ore, infatti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il conduttore si è scusato per il cast del Grande Fratello Vip dello scorso anno, che ha dato il peggio di sé in troppe occasioni: “Bisogna avere l’onestà di riconoscere che l’anno scorso abbiamo sbagliato il cast, perché questo va detto. Purtroppo non siamo perfetti, ognuno di noi si è assunto le sue responsabilità, anch’io mi ero innamorato – tra virgolette – di persone che poi nel corso del programma mi hanno profondamente deluso” ha spiegato Signorini, proseguendo: “Si è dato troppo spago alla volgarità, non solo espressiva ma anche degli atteggiamenti. Tutto questo è stata colpa non solo di chi l’ha interpretata ma anche nostra che l’abbiamo promossa. Ho avuto modo di scusarmi, perché ci metto io la faccia. Occorreva prendere le distanze da tutto questo e si è tradotto in questo bisogno di normalità“. Anche leggendo i commenti al tweet di Dal Moro appare piuttosto chiaro come, con ogni probabilità, Daniele si stesse riferendo proprio a Signorini. Lui stesso nella scorsa stagione era stato squalificato dal programma a causa di atteggiamenti ritenuti aggressivi.

Pelato infame! — ILVEN3TO (@DenzelDdm) September 11, 2023