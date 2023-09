Ha scelto una location panoramica per girare un video hard da caricare sulla piattaforma Onlyfans: un albergo che affaccia sul lago di Como. Così la creator Layla e due uomini hanno usato una stanza e la vasca idromassaggio comune per girare 12 minuti di film porno, all’insaputa però dei proprietari dell’albergo che ora hanno deciso di ricorrere alle vie legali. La storia la racconta Il Giorno. Il video risale al 2022 ma ha cominciato a raggiungere un grande pubblico solo nell’ultimo periodo ed è arrivato anche alla vista dei proprietari dell’hotel: “Non sapevamo niente, nessuno ci ha mai chiesto l’autorizzazione né l’avremmo mai concessa”, hanno dichiarato. Il luogo sarebbe infatti così riconoscibile da dover fare i conti con un forte rischio di reputazione: questo il motivo per cui i titolari si sono rivolti ad un avvocato e hanno intenzione di chiedere danni legati all’immagine. Immediata la richiesta di rimozione del video che non esiste più su Onlyfans ma continua a circolare in rete.