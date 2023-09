Sembra un’offerta irrinunciabile, di quelle che capitano una volta nella vita, invece è una truffa. Viene usato il nome di una celebre azienda come Amazon e chiesto di fornire il proprio IBAN. La richiesta è una cifra irrisoria. In un attimo, poi, ci si ritrova con il conto corrente svuotato. Non è la prima volta che l’azienda di Jeff Bezos è vittima inconsapevole di sottili raggiri, soprattutto in termini di pubblicità e fiducia del cliente. Nel passato, il colosso con sede a Seattle è dovuto correre ai ripari per fronteggiare diversi inganni: da quello della mail inviata per investire in azioni Amazon, fino all’imbroglio per cui gli utenti erano resi destinatari inconsapevoli di centinaia di pacchi mai ordinati.

Questa volta la dinamica è diversa, ma lo scopo resta lo stesso. La truffa è nota come “brushing” che, in inglese, richiama la spazzolatura. In questo caso, a essere spazzolato, svuotato completamente, è il conto corrente. L’attenzione dell’utente viene catturata attraverso post sponsorizzati sui social, il cui mittente sembra essere Amazon. I contenuti pubblicati, però, non hanno nulla a che vedere con l’azienda americana: sono spesso scritti in un italiano stentato (un’avvisaglia dell’inganno) e mostrano enormi quantità di pacchi mai consegnati che potrebbero essere riscattati con pochi spicci. Cliccando sul link mostrato, la vittima viene poi indirizzata a un sito clone di Amazon dove, inserendo i dati bancari e pagando 2-3 euro, cade nella trappola.

Un raggiro di cui Amazon è consapevole. Nella sezione del sito dedicata all’assistenza ai clienti, infatti, è presente una pagina apposita per avvisare su questo tipo di truffe. “Quando la nostra attenzione viene colta da offerte super vantaggiose è bene diffidare ed evitare di cliccare sui link del messaggio – sottolinea l’associazione Consumatori attivi, che è tornata a segnalare l’inganno con uno sguardo d’attenzione in più al Friuli –. Meglio reperire informazioni sull’offerta con una semplice indagine su un motore di ricerca nel web. Se si tratta di una truffa, nel 90% dei casi si troveranno informazioni in merito che porteranno a desistere dall’abboccare”.