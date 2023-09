Era già ai domiciliari per stalking nei confronti dell’ex fidanzata, ma a Emanuele Salvatori, ex tronista di Uomini e Donne, dopo essersi presentato sotto casa del carabiniere che verbalizzò la denuncia accusandolo di essere un corrotto, in combutta con la ragazza, è stato vietato dal gip di avvicinarsi al militare. Lo fa sapere Il Messaggero, che ricostruisce la vicenda sin dall’inizio. Salvatori iniziò a perseguitare la fidanzata che aveva deciso di interrompere la loro relazione: per questo motivo fu denunciato per stalking finendo agli arresti domiciliari. Da quel momento iniziò una battaglia di diffamazione ai danni del carabiniere, responsabile insieme alla ragazza – secondo l’ex tronista – di un raggiro. Non a caso ogni volta che i carabinieri si recavano a casa sua per accertarsi che stesse scontando la pena, l’uomo non perdeva occasione per accusare il loro collega di essere un corrotto, finché un giorno non si è presentato sotto la sua abitazione. Il carabiniere in questione, in compagnia della moglie, si accorse che Emanuele Salvatori gli stava scattando delle foto: così il gip ha deciso di applicare nei suoi confronti il divieto di avvicinamento al militare. Stalking e diffamazione sono i reati per cui è imputato.