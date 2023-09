Se pochi giorni fa si parlava di un gelato e una passeggiata, ora le cose si fanno un po’ più serie. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati avvistati in una discoteca di Ibiza mentre si divertono e stretti l’uno all’altra si baciano. Il video ha inevitabilmente fatto il giro del web confermando la frequentazione tra l’attore e la modella italiana. Leo e Vittoria si scambiano effusioni in un angolo del locale, forse sperando di passare inosservati, ma uno smartphone ha immortalato il momento rendendolo di fatto virale. Look poco appariscente per lui (maglietta nera e cappellino da baseball), top scintillante e capelli raccolti in una coda di cavallo per lei, i due hanno fatto le ore piccole nella discoteca ibizenca. La fine dell’estate decreterà anche la conclusione del loro flirt o sta per nascere qualcosa di più importante?