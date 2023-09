Valerio Scanu e Luigi Calcara si sono detti di “sì“. Il cantante lanciato da Amici ha sposato la propria dolce metà nel pomeriggio del 7 settembre in Campidoglio, a Roma. Una data non casuale, dal momento che il 7 settembre è il giorno del compleanno del padre di Valerio, morto di Covid nel 2020. Completo bianco con tanto di strascico per l’artista, tight blu per Luigi, docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza. Grazie alle foto e ai video degli invitati postati sui social è possibile dare uno sguardo ad alcuni momenti del grande giorno: dall’arrivo degli sposi insieme alle madri fino al taglio del nastro bianco e al lancio del riso. Infine, in serata, i festeggiamenti sotto le stelle. A novembre 2022 Valerio aveva chiesto la mano di Luigi. I due si sono conosciuti nel 2020, dopo che l’ingegnere aveva commentato una foto di Valerio su Instagram. Lo stesso giorno si sono incontrati e da lì è iniziata la loro relazione.

