Guendalina Canessa furibonda nel pieno centro di Milano. L’ex gieffina in un paio di story su Instagram sfoga tutta la propria indignazione dopo aver assistito a una scena che l’ha mandata su tutte le furie: “Sono una bestia. C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni”. Quindi le parole dure nei confronti dei più giovani: “Siete una generazione di bruciati. Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a. A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori? Ma come vi viene in mente di tirare dei calci a un povero animale che è lì che non vi ha fatto niente e non vi dà fastidio”. La conclusione è altrettanto indignata: “No io sono impazzita. Mi sono messa a urlare in piazza Duomo, sono stufa, mi fate schifo. Siete una generazione di me**a, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure loro, me**e!”.