“Non so cosa sia successo, non me lo ha mai detto. Non mi ero sposato perché va di moda, ma perché ho sempre cercato la famiglia che non ho avuto. I miei non c’erano mai e sono figlio unico”. Scialpi parla così della fine del matrimonio con Roberto Blasi. Non ci sarebbero tradimenti di mezzo: “No, forse lui non mi sopportava più. Vivere in coppia è dura, però non molli alla prima difficoltà” spiega al Corriere della Sera. E dopo Blasi? “Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusa, visto che quello per tutta la vita non è andato bene”.

Nel corso dell’intervista il cantante commenta anche il bacio sanremese tra Rosa Chemical e Fedez, gesto che lui non avrebbe fatto: “No, si pesca sempre più in basso, tra poco si caleranno i pantaloni […] Oggi per farsi notare basta qualche tatuaggio e la lingua in bocca, contenti loro, io penso alla musica, all’arte”. Intanto il pubblico lo ritroverà in tv dal 22 settembre a Tale e quale show: “Sono contentissimo. Sempre stato bravo con le imitazioni. Morandi, Zucchero, Renato Zero”. E a proposito di Zero rivela: “Renato non è mio amico e non ci tengo nemmeno“.