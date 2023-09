L’ultimo video di Enrico Brignano non è piaciuto a tutti i follower. L’attore si è ripreso insieme alla moglie Flora Canto mentre lascia la città di Venezia. “Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all’acqua, diciamo così”, esordisce nel video Brignano. “Questa bellissima città che si chiama… Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri… Oppure Ponte dei sospesi… O di Equitalia”. Battute che però non sono state apprezzate da tutti i suoi seguaci. Così tra i commenti si legge: “Non siete simpatici come volete far credere!”, “Ma molto di più” replica l’attore, “Un tempo non perdevo un tuo programma. Ora non più! Cambio canale”, “Brava lo faccio anche io” commenta Brignano. E ancora: “No, non è un bel video… i veneziani sono molto orgogliosi della loro città. Forse un omaggio migliore potevi farlo“, e l’artista ribatte: “Si scherza è evidente bellissima città luogo romantico e accogliente”. Lapidario un altro follower ancora: “Video che fa ca***e non fa ridere…” e l’attore risponde: “Quindi presumo che questo video non lo metterai tra i tuoi preferiti? Peccato ci tenevo tanto”.