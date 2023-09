Bruce Springsteen ha “la malattia dell’ulcera peptica” e per questo è stato costretto a cancellare tutti i suoi concerti in programma nel mese di settembre. E’ stato lo stesso Boss ad annunciare ai fan la notizia con un post pubblicato sul suo sito e sulle sue pagine social in cui spiega di esser stato costretto a prendere questa decisione su consiglio dei medici.

“Qui abbiamo il cuore spezzato per dover posticipare questi spettacoli – le parole della rockstar -. Innanzitutto, ci scusiamo con i nostri favolosi fan di Philly (Philadelphia, dove sono stati cancellati due concerti ad agosto ndr) che ci siamo persi qualche settimana fa. Torneremo per riprendere questi spettacoli e poi alcuni altri. Grazie per la comprensione e il supporto. Non vediamo l’ora di vivere altri momenti fantastici. Torneremo presto, che Dio vi benedica tutti”, conclude. Al momento i concerti rinviati comprendono le tappe previste ad Albany e Syracuse a New York, Baltimora, Philadelphia, Pittsburgh e spettacoli in Connecticut e Ohio. Springsteen, famoso per i suoi live ad alta energia di oltre tre ore con la E Street Band, si è recentemente esibito per tre sere nel suo stato natale, il New Jersey. Poi lo stop e la pausa forzata.

Ma cos’è la “malattia dell’ulcera peptica” di cui soffre? Si tratta di una patologia che provoca la formazione di ulcere nello stomaco o nell’intestino tenue che possono causare bruciore di stomaco, nausea e dolore allo stomaco.