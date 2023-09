Cinque giorni dopo il terribile incidente sul circuito del Montmelò in Spagna, Francesco Bagnaia tornerà in pista. Il pilota Ducati ha ricevuto il via libera dei medici per poter disputare il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini in programma a Misano questo weekend. Quindi, venerdì sarà regolarmente al via delle prove libere. “La macchina riesco a guidarla, adesso vediamo come va con la moto”, ha scherzato il leader del mondiale, che è già arrivato al circuito seppur con una vistosa fasciatura alla gamba destra.

Bagnaia è caduto durante l’ultimo gran premio: un highside all’uscita della seconda curva dopo la partenza. Dopo aver sbattuto sull’asfalto, il pilota italiano è stato investito in pieno sulle gambe dalla Ktm di Brad Binder. Incredibilmente, però, non ha subito fratture, seppure “ha avuto una lesione importante, una moto gli è passata nella zona del femore e della tibia”, ha evidenziato fin da subito Angel Charte, responsabile medico del Motomondiale.

“Farò di tutto per essere a Misano e far bene”, sono state le prime parole di Bagnaia mentre usciva dall’ospedale catalano con le stampelle e uno stordimento ancora visibile negli occhi. Ora il Ducatisti dovrà stare attento a non strafare: in classifica ha 50 punti di vantaggio sul secondo, Jorge Martin, e 71 su Marco Bezzecchi. Se la condizione dovesse essere ancora non ottimale, basterà una gara conservativa necessaria a racimolare qualche punticino.