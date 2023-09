I bolidi della AlphaTauri hanno vinto il Gran Premio di… Venezia. Si è svolta a Palazzina Grassi, nella città lagunare, l’anteprima mondiale di “Whatever it Takes”, il documentario sulla Scuderia AlphaTauri che ripercorre la storia della squadra faentina fin dalla sua prima apparizione in Formula 1, nel 2006. Mario Draghi a parte, il documentario mostra tutti i capitoli della storia della AlphaTauri, discendente diretta della Scuderia Toro Rosso, team originariamente concepito per avere a disposizione due sedili in più per i piloti Red Bull Junior e dare loro l’opportunità di familiarizzare con i Gran Premi. Poi, vedi i casi della storia sportiva, dai quei sacri e angusti sedili hanno preso il volo due campioni del calibro di Sebastian Vettel e Max Verstappen. Diretto da Luca Curto e prodotto in collaborazione con Digital Lighthouse il documentario vede la partecipazione del Team Principal, Franz Tost, e degli attuali piloti di Formula 1 del team faentino, Yuki Tsunoda e Pierre Gasly. Whatever it takes ripercorrere con disinvolta maestria i 18 anni di attività di AlphaTauri incuneandosi tra box, uffici, laboratori e perfino della galleria del vento nel Regno Unito della factory, offrendo una visione realistica di ciò che realmente occorre per poter competere nella categoria più prestigiosa dell’automobilismo sportivo.

“Ho avuto l’opportunità di scoprire tantissime cose, come la complessità del lavoro di squadra dietro le quinte e l’impressionante quantità di persone, tempo e sforzo investiti in sole due macchine”, ha spiegato il 23enne pilota giapponese della scuderia. “È stato emozionante rievocare alcuni momenti salienti del recente passato, in particolare il 2021 – che è stato il mio primo anno in Formula 1 – e rivedere i piloti che hanno fatto parte della nostra squadra”. “Si tratta di un dettagliato sguardo dietro le quinte”, ha sottolineato Tost. “Non si tratta solo dell’intensa attività della domenica di gara, ma anche di tutto il laborioso processo preparatorio, che spazia dall’aspetto tecnico alla gestione del marketing e delle relazioni con i media”. Lo spettacolo della presentazione veneziana non ha attratto solo gli addetti ai lavori, ma anche numerosi turisti perché, dopo aver viaggiato su una speciale chiatta lungo il famoso Canal Grande di Venezia, la monoposto dello scorso anno – la AT03 – è rimasta ormeggiata proprio all’esterno della Palazzina in splendida mostra. Whatever it takes andrà in onda su Sky Italia nei prossimi mesi.