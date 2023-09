Partecipare ai concerti di Drake si sta rivelando decisamente conveniente per i fan. Solo pochi giorni fa una spettatrice si era vista regalare dal rapper una costosa borsa (una Hermes Birkin rosa da 30mila dollari), ora un altro sostenitore è tornato a casa con 50mila dollari. È successo durante uno dei due show di Drake a Las Vegas, quando il cantante ha notato tra la folla il cartello di un fan sul quale era scritto: “Ho speso i soldi per i mobili per i biglietti di due dei tuoi concerti“. Impressionato dal messaggio, il rapper dal palco ha risposto: “Il mio manager è il mio Dj, giusto. È laggiù? È proprio lì? Sai che c’è? Ti darò 50mila dollari stasera perché ti voglio bene. Assicuratevi che abbia i suoi soldi stasera”. E ha poi spiegato: “Ascolta, la vita è questa. Stasera sto cercando di insegnarvi qualcosa. Voglio che tu capisca qualcosa stasera. Non sapete mai cosa sta passando la persona accanto. Non sai mai cosa sta passando la persona davanti a te, alla tua sinistra, alla tua destra, dietro di te”.