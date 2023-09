Paura per Kourtney Kardashian e Travis Barker, che hanno vissuto ore delicate per la salute del bambino che stanno aspettando. Una situazione molto delicata, al punto che il musicista dei Blink-182 aveva dovuto saltare alcune date del tour per precipitarsi al fianco della moglie. La stessa Kourtney ha raccontato sui social quanto accaduto, ringraziando i medici che hanno letteralmente salvato la vita del bebè. “Sarò sempre grata ai miei incredibili medici per aver salvato la vita del nostro bambino. Sono estremamente grata a mio marito che si è precipitato al mio fianco dal tour per essere con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, è stata la mia roccia”. E ancora: “Da persona che ha avuto tre gravidanze molto facili in passato, non ero preparata alla paura di precipitare in chirurgia fetale urgente. Non credo che chi non ha vissuto una situazione simile possa iniziare a capire quella sensazione di paura. Ho una nuova comprensione e rispetto per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini in gravidanza”.

