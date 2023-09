Dici pranzo, cena o stuzzichino al Lido e tocca firmare un assegno. A Il Gazzettino di Venezia sono giunte segnalazioni di prezzi piuttosto esosi esposti da un’attività di ristorazione a ridosso delle tre più importanti sale del festival di cinema. “Otto euro e mezzo per un tramezzino, 20 euro per un pokè, 17 per un’insalata di finocchi, 5 per bicchiere di vino e spritz. E per una pallina di gelato, 2 euro e mezzo”, scrive il quotidiano locale riferendosi ad uno spazio aperitivo e cucina piuttosto frequentata in questi giorni al Lido. Anche se quest’anno non sembra essere la ristorazione il tasto dolente dell’area festival. Certo, c’è sempre il self service del giardino accanto al Casinò che ha mantenuto gli (altissimi) prezzi che ha avuto sempre (segnaliamo un contorno con 25 patatine fritte a 5 euro) o i vari bar che vanno via agili portando un caffè a un euro e cinquanta come ridere.

Il vero problema del Lido, semmai, è diventato, come se non lo fosse mai stato, il costo dell’alloggio. Se l’ambito degli affitti degli appartamenti è diventato una giungla in cui c’è perfino chi per 10 notti di riposo e 70 metri quadrati di appartamento arriva a chiedere 3700 euro, stupisce l’impennata clamorosa degli alberghi tradizionali. Abbiamo fatto una prova pochi istanti fa, peraltro in una giornata di magra a livello di proiezioni e oramai verso la conclusione del festival. Al Lido, non Venezia, un posto in una camera singola non costa meno di 400 euro (e con punte di 800). Parliamo di hotel modesti senza grandi pretese di lusso.

Giusto per fare un confronto, se ci trovassimo ora a Manhattan, New York, potremmo subito portare a casa una notte a 148 euro con colazione in una struttura moderna e funzionale vicina a Central Park. Insomma, lo spontaneo e sentito senso di ospitalità che abitanti e strutture del Lido provano per gli ospiti del Festival del Cinema si fa di anno in anno sempre più sincero e generoso.