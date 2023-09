“Quando il cognome gioco con il tuo inconscio”. Questa la pagella data al look che Lodovica Coscione ha sfoggiato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Data da chi? Dal settimanale Vanity Fair. Un ‘giudizio’ che ha fatto il giro dei social e che l’attrice ha deciso di commentare: “Mi soffermo pochissimo a leggere opinioni e commenti, soprattutto se riguardano me. Tuttavia, è stato portato alla mia attenzione un commento di un giornalista relativo al mio red carpet. Voglio sperare che il gioco di parole col mio cognome sia legato allo spacco, e non a una coscia grande. Perché se quello fosse il caso, sarebbe davvero poco educativo e soprattutto di cattivo gusto. Nel 2023 specialmente”. L’abito indossato da Coscione è realizzato dall’atelier Pronovias. In molti sui social hanno contestato la pagella di Vanity Fair e l’attrice ha ringraziato la sua community.

questa grande donna di ludovica coscione !!!!

pic.twitter.com/HngRuzrjaS — m ???? vs uni (@itsmc17) September 5, 2023