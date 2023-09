Avete presente quando si dice che la mamma degli stolti è sempre incinta? Ecco, ne sa qualcosa Marica Pellegrinelli, modella e attrice che in questi giorni ha partecipato al Festival del Cinema di Venezia. Perché proprio lei dovrebbe saperlo? Procediamo con ordine. L’ex signora Ramazzotti (è stata sposata con il noto cantante dal 2014 al 2019, dal loro amore sono nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio) è attiva sui social: 126mila follower su Facebook, 226mila su Instagram. Ed è proprio qui che di recente ha lanciato un box domande, rispondendo ad alcune curiosità dei fan. Una in particolare sta facendo discutere. Si tratta di una domanda vergognosa: “Ti piace fare i pomp**i?”, le ha chiesto un follower. Lei, senza farsi girarci troppo intorno, ha deciso di rispondere. “Un giorno pubblicherò tutti i profili che m’inviano domande simili, vi avverto”, ha tuonato. Poi ha replicato: “By the way (e comunque, trad.) sono un ottimo anti-aging. Ginnastica facciale insomma“. Queste le parole di Pellegrinelli, classe 1988.

Intanto, come dicevamo, anche lei è stata una delle protagoniste del Festival del Cinema di Venezia. Sul red carpet serale, ha indossato uno stile dark, firmato Ermanno Scervino. Un lungo abito nero con spalline sottili, applicazioni in pizzo e un grande spacco a lato. Meravigliosa, come sempre. Anche gli utenti social hanno apprezzato il suo look: “Bellezza, classe ed eleganza”, ha scritto una ragazza sotto al filmato della modella in passerella. E ancora altri commenti: “Niente da aggiungere”, “Bellissima”, “Meraviglia”, “La più bella di tutte, non ce n’è per nessuna” oppure “Bellissima” o ancora “Elegantissima, sei la regina indiscussa”. Un tripudio di commenti positivi e di complimenti. Queste sono le parole che vorremmo leggere e non quelle, oscene e riprovevoli, scritte dall’utente alla modella.

Non è tutto oro quel che luccica. Infatti, non sono mancate le polemiche. Puntuali, come ogni anno, sono arrivati i commenti di chi reputa che sul red carpet dovrebbero sfilare solo i grandi nomi del cinema. Non entreremo nel merito della discussione, ma ci soffermiamo solo su alcuni commenti riguardanti proprio la modella bergamasca. “Quando pensavi che a Venezia ci andasse qualcuno inerente al cinema. Mi spiace”, ha scritto una signora sotto ad una sua foto. Un’altra, invece: “Io non capisco cosa porta al Festival del Cinema avere tutti questi personaggi che non hanno a che fare con il cinema.. è solo un volersi mostrare?”. A voi la risposta.