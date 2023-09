Matthieu Kassovitz non è in pericolo di vita. Dopo le prime allarmanti indiscrezioni della stampa francese, il regista e attore transalpino vittima di un incidente in moto ha riportato gravi fratture (tra cui quella del bacino) ma non rischia la morte. Il 56enne regista de L’odio e interprete maschile de Il favoloso mondo di Amelie stava partecipando, da appassionato centauro, ad uno stage di perfezionamento alla guida sulla pista dell’autodromo di Linas-Monthléry a sud di Parigi. Kassovitz aveva improvvisamente perso il controllo della moto ed era uscito di strada dopo una curva andando a sbattere su una barriera di protezione.

Per il forte urto l’attore era stato scaraventato fuori della pista, cadendo violentemente a terra. Secondo gli inquirenti, Kassovitz non ha mai perso conoscenza e si sarebbe tolto subito il casco da solo. Palma d’oro a cannes nel 1996 proprio per L’odio, Kassovitz ha poi intrapresa una lunga e ricca carriera d’attore che lo vedrà protagonista nelle prossime ore nelle sale francesi di Visions, un film di Yann Gozlan, in cui recita assieme a Diane Kruger.