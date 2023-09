Ci risiamo. Vi raccontiamo un nuovo ennesimo caso di clienti scrocconi. Siamo a Casette Verdini, Pollenza. Ed è proprio qui nelle Marche che giovedì 31 agosto è accaduto l’imprevedibile al ristorante “Alla scaletta”. Come riportato dal Corriere dell’Adriatico alle ore 21 all’interno del locale sono entrati due uomini che (come due clienti qualsiasi) hanno deciso di accomodarsi per gustare due fiorentine del peso di un chilo e cento grammi l’una. Una cena tra amici, qualche chiacchiera rapida e nessun pensiero che facesse temere il peggio. Eppure dopo 40 minuti il tavolo era già pronto per essere sparecchiato. E qui, vuoti, non sono rimasti solo i piatti ma anche la cassa.

I circa 120 euro di conto del tavolo non sono stati saldati perché i clienti sono fuggiti via senza pagare. “Dopo circa quaranta minuti, dopo che avevano mangiato, quei due signori sono scappati via. Abbiamo visto quanto accaduto dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non li avevamo mai visti prima. E anche quando siamo andati a prendere l’ordine e poi a sparecchiare parlavano poco. Fatto sta che hanno agito come se stessero rubando”, ha raccontato Tommaso Giustozzi, figlio del proprietario del ristorante “Alla scaletta”. Approfittando dunque della presenza della proprietaria in cucina e della cassa occupata con altri clienti, i due se la sono data a gambe levate allontanandosi a bordo di auto.

“Non è per il conto, che era di circa 120 euro, ma è il gesto che lascia amareggiati. Non sono né i primi né gli ultimi a fare una cosa del genere”, ha continuato il figlio del titolare. Adesso starà alle forze dell’ordine di Pollenza risalire ai due uomini grazie ai frame delle immagini di videosorveglianza, condivisi anche sui social dallo stesso titolare: “Gentilmente, qualcuno riconosce questi due signori?”. Fatto sta che le due fiorentine saranno state di certo digerite dai due malintenzionati, ma il conto da parte del titolare, per ora, decisamente no.