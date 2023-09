“Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee”, parola di Lucia Annunziata. La giornalista pone un freno alle voci di una sua candidatura alle prossime elezioni Europee, ipotesi rilanciata nelle scorse dal “Corriere della Sera” che aveva annunciato il suo ruolo di capolista al Sud tra le fila del Partito Democratico. “Né con il PD Né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti”, aggiunge la giornalista campana che esclude con tono deciso il suo ingresso in politica.

La sola ipotesi aveva agitato i giornali vicini al centrodestra, il 25 maggio scorso la giornalista aveva comunicato le sue “dimissioni irrevocabili” con una mail all’ad Roberto Sergio. Mostrando disagio nella nuova Rai meloniana, con il timore di incursioni sul suo programma sia in termini di autori e redazione, sia in termini di spostamento nel palinsesto. Dopo diciotto anni la sua uscita di scena, “Mezz’ora in più” che era stato confermato in palinsesto continuerà con la nuova conduzione di Monica Maggioni.

Annunziata nei giorni scorsi ha accettato una collaborazione con Radio 24 per realizzare un programma, il sabato mattina, in coppia con il vice direttore del Sole, Daniele Bellasio. Prima Comunicazione ha spiegato che la conduttrice avrebbe sistemato i rapporti contrattuali con la Rai dopo la sua uscita: “Da parte dell’azienda le è stato chiesto di rispettare un periodo di non concorrenza per programmi giornalistici televisivi. Mentre la radio, così come la scrittura, sono campi liberi. Annunziata potrà anche fare interventi come ospite in trasmissioni di altri conduttori televisivi. Ma in un numero limitato”.