Emoticon sorridenti e cuoricino. Giovanni Allevi sceglie la strada di un messaggio su Twitter per smentire la notizia della sua morte. Scrive così: “Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto”. La falsa notizia della scomparsa del pianista e compositore ha iniziato a circolare ieri sera in rete ed è stata ripresa da numerosi siti. Era una bufala. Così come era una bufala anche l’analogo tam tam, all’inizio di giugno, che ha riguardato Francesco De Gregori. Notizia subito super smentita anche quella, ma tant’è: c’è chi ci ha creduto e anche in quell’occasione in fan si erano disperati.

Fake news che si diffondono qualche volta per un equivoco, qualche volta per il cinico calcolo di qualcuno nel voler ottenere clic in rete. Non sappiamo quale sia stata l’origine di quest’ultima falsa comunicazione. Allevi però l’ha saputo e ha subito voluto tranquillizzare tutti con un suo personale intervento, quando già qualche personaggio famoso aveva a sua volta diffuso le sue addolorate condoglianze.

La malattia

Ricordiamo. Nel giugno 2022 Allevi aveva annunciato sui social di doversi prendere una pausa dal palco a causa di un cancro. Era stato diretto ed esplicito: “Non ci girerò troppo intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

In seguito non ha mai smesso di pubblicare sempre in rete aggiornamenti sul suo stato di salute: “Le mie mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo in questo periodo e per il momento non posso proprio suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare!”. Anche questa volta ha scelto la via più rapida, quella dei social, per smentire la più dolorosa (ma per fortuna inattendibile) notizia della sua scomparsa. E per rendere più lieta questa comunicazione a tutti gli appassionati, su Instagram ha pubblicato una sua foto al pianoforte. Sorridente, come spera di tornare.