Oggi alle ore 18 a Montecarlo si conoscono i gironi di Champions League Napoli, Inter, Milan e Lazio. La squadra di Garcia in prima fascia in virtù dello Scudetto, seconda fascia per i nerazzurri vicecampioni d’Europa, terza per rossoneri e biancocelesti. L’urna del Grimaldi Forum deciderà la composizione degli 8 gruppi della massima competizione Uefa per l’ultima volta, visto che dal prossimo anno la Champions cambierà completamente volto. Segui la diretta del sorteggio.

PRIMA FASCIA – Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Napoli, Paris Saint Germain, Siviglia.

SECONDA FASCIA – Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Inter, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

TERZA FASCIA – Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv/Rangers, Copenaghen/Young Boys.

QUARTA FASCIA – Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys/Rakow Czestochowa, Aek Atene/Anversa.