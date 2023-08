Si chiama Candelaria Solorzano e sarà la “Gatta Nera” nella nuova edizione de “Il Mercante in Fiera“. Notizia anticipata dal sito di Davide Maggio, ancora non ufficializzata dalla Rai, giunta dopo le polemiche della titolare del ruolo nell’ultima edizione targata Mediaset, Ainett Stephens. Il game show segnerà il ritorno in Rai di Pino Insegno, da mesi nel mirino per la storica amicizia con la premier Giorgia Meloni, con il debutto fissato su Rai2 per lunedì 25 settembre.

Una storia pubblicata su Instagram rischia però di mettere in imbarazzo il conduttore, la Rai e la società di produzione del programma. “Cosa sta facendo in questo video la nuova gatta nera Candelaria Solorzano?”, si chiede il giornalista Giuseppe Candela su Twitter, un filmato che mostra in circa venti secondi gli ultimi giorni di relax e divertimento della modella argentina. Candelaria sembra preparare una “sigaretta particolare”, armeggia del tabacco con una sostanza non ben identificata.

Qualcuno potrebbe ipotizzare cannabis ma dal video non se ne ha la certezza, ricordando che l’uso personale non è un reato. Per La condotta “morale”, se così si può definire, nella nuova Rai meloniana l’episodio potrebbe suscitare imbarazzi. “Cosa diranno davanti a questo filmato il meloniano Pino Insegno e i vertici della Rai sovranista tutta Dio, Patria e Famiglia?”, si chiede Dagospia. Per ora la modella e il servizio pubblico non hanno fornito commenti ma stando a DavideMaggio.it è prevista una “probabile defenestrazione. La Rai, infatti, avrebbe già deciso di estrometterla dal nuovo programma di Rai2 in seguito ad una controversa storia apparsa su Instagram e portata alla ribalta da Dagospia”, si legge.