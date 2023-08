La relazione tra Alessandro Cecchi Paone e il giovane fidanzato 23enne Simone Antolini sembra procedere a gonfie vele. Dopo la dimostrazione d’amore sotto gli occhi del grande pubblico mentre erano concorrenti a L’Isola Dei Famosi, Cecchi Paone sarebbe pronto ad affrontare il grande passo. Dopo un anno di convivenza il divulgatore scientifico sarebbe pronto a sposare Simone e adottare così la figlia di quest’ultimo, Melissa. Al settimanale Chi Alessandro non solo ha ufficializzato il matrimonio ma ha svelato anche chi celebrerà la funzione in comune: Emma Bonino (che della tutela della comunità LGBTQ+ ne ha fatto una vera e propria battaglia in ambito politico). “Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente”, ha confessato Cecchi Paone. E ancora: “È tutto merito di Simone e della sua meravigliosa famiglia. Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua”. La conversazione si è quindi spostata sul primo incontro avvenuto tra Alessandro e i futuri suoceri: “La prima volta che Simone mi ha portato nella loro casa di famiglia, a Fermo, nelle Marche, lei e suo marito Corrado ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante, se calcoliamo come eravamo partiti”. Ora non ci resta che attendere i nomi dei rispettivi testimoni di nozze!