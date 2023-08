Arisa si mostra nuda su Instagram. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio”, inizia così il post della cantante accompagnato da tre scatti sexy. Seduta su un muretto senza vestiti, con il braccio impegnato a coprire il seno, in altri due scatti si mostra ancora senza veli con il lato b in vista.

“Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello‘ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede”, continua il suo appello rivolto ai seguaci di sesso maschile. “Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo”, conclude la cantante che già in passato aveva fornito una nuova immagine, lontana dal debutto sanremese con “Sincerità”.

Arisa, finita nel mirino per le parole di apprezzamento rivolte alla premier Meloni Arisa a La Confessione di Gomez, si prepara a nuove sfide professionali. La cantante ha deciso di salutare il talent show “Amici di Maria De Filippi” per sbarcare in Rai, occuperà un posto in giuria a “The Voice Kids”, show condotto da Antonella Clerici.