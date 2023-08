Dall’Italia alla Turchia per fare la spesa? Ovviamente no. Ma è proprio in Turchia che le grandi catene di distribuzione alimentare sembrano pronte per fare il grande salto (pardon, tuffo) verso il mare. Su TikTok una influencer inglese ha notato durante una gita in barca la presenza di un market in mezzo al mare. L’imbarcazione, brandizzata con il logo Carrefour, ha cominciato a fare il giro del web tanto che “Chiaraking” (suo nome utente su TikTok) ha deciso di fare un tour all’interno dell’insolito supermercato. Dopo essere stata recuperata da un addetto del “punto vendita” a bordo di una piccola imbarcazione è salita sul grande battello dove è presente lo store. Chiara ha potuto constatare come tutto assomigliasse ad un vero supermercato in tutti i suoi dettagli. Un giro tra gli scaffali (con prodotti italiani in primo piano tra pasta e olio), un saluto ai dipendenti e poi via per il ritorno sulla terraferma. Un supermercato unico nel suo genere anche per i servizi offerti. Nel TikTok infatti è possibile vedere l’influencer uscire dal supermercato accompagnata dai dipendenti con i suoi acquisti, pronti ad aiutarla per salire sulla piccola imbarcazione. Non sono mancati, tra stupore ed ironia alcuni commenti: “E tutto questo a soli 9 volte il suo prezzo” scrive qualcuno. “A Ponza c’è la barca di gelati a 5€ l’uno che fa il giro delle imbarcazioni”, fa notare un’utente italiana. Chiara, non contenta, ha poi deciso di caricare un secondo TikTok per mostrare il rientro verso la terraferma con la spesa. Semplice? Non proprio. Un’altra tentazione è arrivata sul cammino (o forse è meglio dire navigazione) di Chiara. Un coffee shop a bordo di una barca che stava arrivando verso la sua direzione. Tempo di ordinare un caffè freddo in mezzo al mare e poi via verso casa.