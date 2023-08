“Ridi? Ma vai a casa tua che non te lo meriti lo spettacolo d’arte, non lo capisci, non è roba tua, sei molesto. Stai venendo a rompere i co***oni a me che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società, la gente come voi, è una me*da. State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni! Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez”. Così Morgan al pubblico riunito a Selinunte per lo spettacolo “Battiato – Segnali di vita e arte“. Insulti, non solo questi, per i quali il cantautore si è scusato. E Marracash non è stato zitto: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”, la sua risposta. Ora interviene Fabrizio Corona, con una storia su Instagram. E si rivolge al rapper: “Morgan è una delle persone più intelligenti, preparate e sensibili che io abbia mai conosciuto. È una persona colta, è un artista. Un artista non “gratta” piuttosto chi vende ai ragazzini delle storie finte di fi*a, tossicità e soldi facili nei testi e ci fa su i milioni. Gratta chi influenza una generazione di subumani attaccati alle pagine social, gratta e perde chi si ritrova ad interpretare un personaggio nel quale non crede più. Esiste il personaggio e la persona, soprattutto esiste il rispetto dell’arte. Tutti si soffermano sul fatto che Marco (Morgan) sia o non sia lucido… Ma santoddio, la lucidità non ha mai portato la vera letteratura. Le parole sono importanti, tutte le parole andrebbero ascoltate. Morgan non ha idea di cosa sia un dissing, eppure qualcuno ci campa da sempre… Il pubblico? È degno di rispetto quando si pone in modo “aperto”, quando premia un artista, quando critica l’artista dopo la performance. Difficile da comprendere, infatti non lo capite. Gli Dei esistono non per essere compresi… BIFOLCHI che non siete altro“.