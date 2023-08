“E continua a diluviare…”. Le parole – nelle ultime ore – di tanti Italiani sono anche quelle di Antonella Clerici, che sui social ha condiviso una clip del maltempo che ha colpito pure Arquata Scrivia, in Piemonte. Un acquazzone che non ha risparmiato la “casa nel bosco” della conduttrice, che da alcuni anni vive lì con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Il video mostra l’acqua che entra in casa della Clerici invadendo il salotto. Nessun danno rilevante, a quanto pare, ma avere la pioggia nella propria abitazione sarà stato sicuramente motivo di disagio anche per ‘Antonellina’.