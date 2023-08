Le foto di Arisa nuda con tanto di appello per cercare l’anima gemella hanno fatto il pieno di commenti. Tra i tanti anche quello della cantante Madame, che però si è vista ‘gelare’ dalla collega. L’artista veneta ha lasciato un “Ti amo” sotto il post di Arisa, ma la voce de La notte ha preso la palla al balzo forse per togliersi qualche sassolino dalla scarpa a giudicare dalle parole usate. “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare” ha infatti replicato Rosalba Pippa. Madame ha rilanciato invitandola a cena: “Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti”. Intanti molti fan si sono riversati a commentare divertiti: “Arisa una di noi #maiunagioia” ha scritto qualcuno, “Nuovo livello di rancore sbloccato” ha osservato qualcun altro.