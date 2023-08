Il compleanno di Massimiliano Caiazzo diventa l’occasione per Elena D’Amario di ufficializzare la loro storia d’amore. A farli uscire allo scoperto, in realtà, ci avevano già pensato gli scatti dei paparazzi nel mese di giugno, ma questa volta è la ballerina in persona a mostrarsi sui social con l’attore di Mare Fuori. E la dedica è delle più romantiche: “La nostra barca non naviga, vola” scrive D’Amario a corredo di una serie di foto e video che li ritraggono fianco a fianco nei giorni di vacanza. Scatti che rivelano tutta la loro complicità e la voglia di camminare uno accanto all’altra a chissà quanti metri da terra. Quasi volando, come dice la danzatrice di Amici nel post su Instagram.

