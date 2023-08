A distanza di quattro anni dal precedente album “Fortuna”, Emma torna con un nuovo progetto discografico dal titolo “Souvenir”. Già anticipato da “Mezzo Mondo”, il prossimo singolo sarà “Iniziamo dalla fine”, on air dal primo settembre scritto dall’artista stessa con Davide Simonetta e Paolo Antonacci. Mentre dal 10 novembre al via il tour nei club d’Italia per 15 appuntamenti. Questa estate Emma è stata protagonista insieme a Tony Effe con “Taxi sulla Luna”, certificato disco di platino, che ha raggiunto oltre 45 milioni di stream totali.

A pochi minuti dall’annuncio, i fan hanno inondato di affetto Emma che ha subito risposto su Instagram commossa fino alle lacrime: “Mi stavo cag**do sotto per questo ritorno, mi emoziono e non me ne frega niente mi faccio vedere così come sono, siete stupendi e meravigliosi tutti e mi state dando una carica pazzesca!”. “Iniziamo dalla fine”, come si intuisce dal titolo, è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso e si è deciso di ripartire proprio da qui, dal finale, per provare a scrivere una nuova storia ripercorrendo al contrario il viaggio che ha dato vita all’album “Souvenir”.