Più di 400mila follower tra Instagram e TikTok e quasi 21 milioni di ‘mi piace’ sulla piattaforma cinese. Lei è Giulia Casati, 22 anni, di Milano, conosciuta ai più giovani sostanzialmente per la frequentazione (ormai terminata) con un altro creator, Valerio Mazzei. In questi ultimi giorni, Giulia ha pubblicato un video che – attualmente – conta 2.2 milioni di visualizzazioni. È un filmato che fa riflettere. Sì perché da TikTok si può imparare a conoscere meglio la società in cui abitiamo e soprattutto come la vivono gli adolescenti di oggi. Accettazione, body shaming, consapevolezza: queste sono le parole chiave del lungo discorso della tiktoker che ha risposto al commento di una ragazza che aveva scritto di ricordare Giulia diversa da com’è ora. Il riferimento, implicito, era evidentemente al fatto che prima Giulia fosse più magra. “E quindi? Cosa importa?“, ci domandiamo noi. E se lo è domandato anche la tiktoker, che ha deciso di replicare così: “Sono satura. È arrivato il momento di parlare, anche se non avrei voluto perché mi sembra assurdo che voi dobbiate spingere le persone a parlare per forza dei propri problemi, però sono stufa e sto vivendo questa cosa malissimo“, ha esordito. Quindi ha continuato: “Voi siete pronti a fare i leoni da tastiera lì dietro però ve ne sbattete di come ci possa stare una persona. Ho preso questo commento perché non mi sembrava giusto prendere uno di quegli insulti orrendi che mi scrivete di solito. Secondo me dovete smetterla di voler sapere tutto della vita di una persona, del motivo per il quale è così, di cosa le è successo; ma lo sapete che nella vita esistono i ca**i propri?”. Quindi la tiktoker ha continuato a sfogarsi, rivelando che, prima di pubblicare un TikTok, ormai lo guarda 20 volte preoccupandosi del proprio aspetto estetico: “Devo controllare che non si vede la ciccia qua, che non si veda di là per poi arrivare alla conclusione di non metterlo perché tanto sarò solamente insultata. Vi sembra normale? Fate ca**re, ve ne rendete conto? Non faccio più tiktok in costume perché per il primo che ho messo è scoppiato il putiferio“. “Ed è solo colpa vostra, non venite a dirmi che devo sentirmi bene con il mio corpo perché io mi ci sento, ma mi passa la voglia se voi dovete insultare tutto il tempo – ha continuato la tiktoker -. Voi siete abituati a vedere ragazze bellissime, con un fisico bellissimo e va bene, ma io so che ci sono tantissime ragazze che magari non sono così e si sentono sbagliate. L’unico motivo per cui vorrei pubblicare video e sbattermene dei vostri commenti orrendi è perché vorrei che tutte le ragazze si sentissero bene con il proprio corpo e che diventi la normalità essere belle anche se non si è alte, magre e con la pancia piatta“.

Quindi Giulia ha continuato a sfogarsi, affermando di non riuscire neanche più ad apprezzare i commenti positivi: “Mi sembrano fatti per pietà e mi dispiace. Vorrei apprezzarli, però.. il fatto è che magari sotto al video mi scrivono che sono ingrassata, cicciona etc. e quindi mi sembra che chi mi scrive che sono bella lo fa per colmare gli insulti che mi hanno appena fatto. Magari non è così, però io mi sento in questo modo”. Infine Giulia ha concluso: “Io ci sto male, in questa vacanza che ho fatto ho registrato tanti video come questi ma non mi sentivo mai di rispondere nel modo giusto. Io voglio spiegarvi che, con questa mentalità, aumentate semplicemente questi canoni di mer*a. Vi eravate abituati a vedermi com’ero prima, che pesavo tot chili e ora che sono diversa, non va bene? Perché dovete rompermi le pa**e? Smettetela, è per le persone come voi che altre persone stanno male. Spero di non cadere in un loop, lo spero con tutto il mio cuore. Non lo perdonerei mai. Non so per quanto tempo reggerò ancora questa situazione, avete idee di quante volte piango per questa cosa? Non perché sono ingrassata ma perché voi create nella mia testa un problema che io non ho. Spero che ora la situazione sia più chiara. Non vi racconterò cosa mi è successo, sono cavoli miei, non ve lo do il contentino”. E nei commenti è un tripudio di complimenti e di messaggi affettuosi per lei.