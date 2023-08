Anche questa volta dovrò anticiparvi: no, non credo che vincerò il Premio Pulitzer per la pubblicazione di questo articolo. Ma, se invece ciò dovesse accadere, prometto che vi avviserò immediatamente. Fatta questa doverosa premessa, passiamo alla notizia vera e propria. Una di quelle leggere, che potrebbe rendere il rientro al lavoro un po’ più leggero. Attenzione: astenersi se totalmente privi di senso dell’umorismo. Parliamo di Madame, la giovane cantautrice veneta di cui apprezziamo (non poco) le capacità artistiche. E da oggi, evidentemente, anche quelle di intrattenitrice. Tutto nasce da un filmato dello scorso luglio e capitato ora per caso su TikTok. “Madame è sessuologa“, si legge al centro del filmato, ripreso poi anche dalla diretta interessata. Si tratta di una ragazza di nome Giada, la quale ha partecipato ad uno dei più recenti concerti di Madame. Tour estivo, tappa dello scorso 15 luglio, presso l’Arena La Civitella di Chieti. Noi non eravamo presenti ma, da quello che si evince dal filmato, ad un certo punto la cantante dev’essersi fermata per un momento di chiacchiere e ‘confessioni’. Ed è qui che la fan è intervenuta, dando vita ad un siparietto divertente. “Intanto sto in agitazione perché c’è mio fratello che da dietro mi fa ‘no, non confessare’“, ha esordito la ragazza, le cui frasi sono state ripetute al microfono da Madame, in modo tale che tutti potessero ascoltare con chiarezza. Quindi la fan ha rivelato: “Io non so se sono ancora vergine“. Applausi e risate tra il pubblico. “Interessante questa cosa, ma tipo?”, ha cercato di approfondire la cantante. “Non lo so, non so se si è rotto l’imene”, ha detto lei, che poi ha risposto ad un altro fan che la invitava a cambiare partner. “Cambiare fidanzato? Ao sono lesbica, ca**o”. Allora la cantante: “Hai presente la serie di Netflix ‘Big Mouth’ con la tipa seduta a letto con lo specchietto che parla con la sua..? Potresti controllare così”. “Ho capito, ma com’è fatto l’imene?”, ha dunque domandato la ragazza. E la cantante non si è risparmiata: “Lo stai chiedendo a me? Dunque, è una piccola membrana all’inizio del buco della vagina. C’è chi ce l’ha tutta chiusa, chi bucherellata, dipende. Dipende da come ca**o sei nata. Prova con il metodo dei dinosauri: se arriva fino alle zampe, sei a posto. Un applauso, ragazzi! Speriamo che qualcuno ti faccia scoprire se hai l’imene o meno!”. Grandi risate tra il pubblico. Ma anche nei commenti: “Mi sono innamorata giuro ahahahah”, “Sei comica Francesca, ti lovvo da morire”, “Comunque molto simpatiche, perché questo video non è virale?”. E ancora: “Madame ti amo, sei troppo simpatica”, “Ti voglio come mia ginecologa”. La diretta interessata, 21 anni, ha invece commentato: “Ho modestamente fatto la confessione più interessante“.