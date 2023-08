“Ora usa le tue ali per conquistare il mondo. Orgoglioso di TE”. Una semplice didascalia a corredo di un video postato da Jimmy Ghione ha acceso i riflettori sul figlio Gabriele, e la rete è letteralmente impazzita per lui. Il primogenito dell’inviato di Striscia la notizia è stato ammesso all’Università del sud della California e si appresta dunque a intraprendere un nuovo percorso importante per la propria formazione. Foto e video della cerimonia mettono in mostra l’avvenenza del figlio di Jimmy e della sua ex, Tania Paganoni, e il web si mostra decisamente interessato al giovane, divenuto maggiorenne da pochi mesi. Prima di arrivare alla prestigiosa università, il giovane Ghione ha frequentato l’American Overseas School, scuola privata romana. Come si apprende dal suo profilo Instagram, Gabriele ha anche un agente: si apriranno presto anche per lui le porte del mondo dello spettacolo?