“La depressione di Daniele? Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita”. È un racconto inedito e molto sincero quello di Filippa Lagerbäck, che rivela quanto sia stato complicato essere al fianco del marito Daniele Bossari nel momento in cui lui ha sofferto di depressione. “La sofferenza mentale è complessa”, ammette in una lunga intervista al Corriere della Sera la conduttrice, che da metà ottobre tornerà in onda tutte le domeniche con Fabio Fazio a Che tempo che fa.

FILIPPA LAGERBÄCK E LA MALATTIA DI DANIELE BOSSARI

Filippa Lagerbäck racconta di come la famiglia per lei sia al primo posto, come abbia cercato di essere una mamma presente e anche come abbia affrontato i momenti complicati che ha vissuto suo marito Daniele Bossari. “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato”, dice svelando un lato inedito del loro privato. Soprattutto rispetto a come ha affrontato la depressione del marito. “La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.

PER AMORE DI BOSSARI LASCIÒ UN FIDANZATO RICCO

E proprio parlando del rapporto con Bossari, non nega che i loro caratteri siano diametralmente opposti: “Ha interessi differenti dai miei: ama libri, musica, astronomia, minerali. E si domanda: perché siamo qui? Qual è il nostro destino? Io invece risolvo questioni pratiche: che cosa mangiamo oggi? Che cosa facciamo nel week end? La diversità genera equilibrio”. Per lui mollò anche un ricco fidanzato svizzero, lasciandogli i mobili e non solo: “Pure barche e auto. Ripeto: non sono attaccata agli oggetti. Ho voluto coltivare l’amore per Daniele, ma non era giusto sradicare lui dalla realtà creata insieme. Quindi ho portato via solo i ricordi di mia nonna”.

IL FUTURO CON FAZIO E LITTIZZETTO

Tra poco più di un mese e mezzo, il 15 ottobre, comincerà la nuova edizione di Che tempo che fa, e Filippa Lagerbäck ci sarà. L’addio alla Rai e il passaggio al Nove? Un trasloco che secondo lei è una grande opportunità. “Sono contenta di intraprendere una strada nuova con l’altra mia famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana. Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne”. Quanto al legame con Fabio Fazio (“lo ammiro e gli dico grazie”) e Luciana Littizzetto, svela un piccolo retroscena sulla longevità del loro rapporto: “Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”.