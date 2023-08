Dopo oltre un anno dalla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Roberto D’Agostino, il patron di Dagospia, Bibbia del gossip, in un’intervista a Repubblica torna a parlare della separazione che la scorsa estate ha sconvolto il mondo dei vip.

Sottolineando, a inizio intervista, di non aver mai visto “un’estate più ‘cornuta’ di questa”, D’Agostino racconta le dinamiche dei tradimenti e spiega: “I social sono diventati il sistema nervoso del mondo. Sennò non ti spieghi perché Ilary Blasi e Francesco Totti dopo più di un anno continuano a reiterare la fine del loro matrimonio a forza di foto su Instagram, lei che al mare mostra il lato b, lui che bacia Noemi con gli elefanti sullo sfondo”. Secondo D’Agostino, d’altronde, la fine del loro rapporto si poteva intuire già dai loro profili social, ben prima delle anticipazioni lanciate da Dagospia. “Che il legame era in crisi si vedeva nelle foto pubblicate, non stavano mai insieme. Poi a Roma tutti lo sapevano, ma chi voleva prendersi la responsabilità di scrivere che il Pupone era cornuto e a sua volta aveva un’altra? Sai quante copie perdi in un giornale? Totti a Roma è sempre stato intoccabile”, dice al giornale romano, sottolineando di aver “messo il dito tra moglie e marito” e di aver “osato” per questo: “Ma si sa che la fortuna premia gli audaci”.

Lo stesso Totti, secondo il giornalista, gli avrebbe fornito un “assist perfetto”: “Ha rilasciato l’intervista al Corriere della Sera dicendo che aveva beccato dei messaggini sul cellulare della moglie, avvalorando così le notizie che avevo già pubblicato”.