Quasi 7 milioni di italiani quest’estate hanno viaggiato con il proprio animale da compagnia. Lo rivela un’analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione della Giornata mondiale del cane che si celebra il 26 agosto.

Secondo l’analisi ha giocato a favore dei numeri l’accoglienza sempre più “pet friendly”. In Italia, infatti, il 42% dei cittadini possiede un animale, secondo Eurispes. Si tratta dell’altra faccia dell’abbandono, che comunque, denuncia Coldiretti, resta un fenomeno troppo diffuso e che registra il suo picco proprio nei mesi estivi.

Gli agriturismi sono le strutture che sono maggiormente in grado di garantire agli animali a quattro zampe una vacanza all’insegna della libertà e della vicinanza ai loro padroni tanto che in Lombardia e nata quest’anno la prima rete di agriturismi “dog friendly” che garantiscono servizi di accoglienza dedicati ai cani, amici a quattro zampe per eccellenza, per iniziativa di Terranostra Campagna Amica.

Ma non solo turismo. Nella giornata mondiale dedicata ai cani, ideata nel 2004 dall’attivista statunitense per i diritti degli animali, Colleen Paige, sono diverse le associazioni che invitano ad adottare, un gesto che può cambiare in meglio la vita di molti cani.