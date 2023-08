“La scorsa settimana sono stato ricoverato in ospedale per una grave infezione ai reni, è una cosa che non augurerei a nessuno, e secondo l’ordine del medico ora ho bisogno di riposare e recuperare”. In un video caricato sui social, l’ex One Direction Liam Payne annuncia di dover fermare la propria attività live e per questo il tour in Sudamerica al momento è cancellato (anche se spera di poterlo riprogrammare non appena possibile). Scusandosi con i fan, l’artista assicura che i biglietti verranno rimborsati e aggiunge: “Questa è davvero l’ultima notizia che voglio darvi… Abbiamo iniziato le prove e mi è stato detto che ora non è davvero il momento giusto per viaggiare on the road”.

