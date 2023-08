“Mi sembra di essere su “Project X”… sembra scoppiata una bomba”. Così una mamma, nickname su TikTok @resolutera, infuriata con la figlia che, durante la sua assenza per un fine settimana, ha organizzato un pigiama party diventato una festa. Fine della storia? La casa distrutta. I video postati sul popolare social hanno quasi 20mila commenti e 13 milioni di visualizzazioni, la storia la racconta il Daily Mail. Intanto, il riferimento è al film “Project X” che parla proprio di una festa che si chiude niente meno che con un’esplosione: “Sarebbe stato più facile ripulire quel disastro“. Poi il racconto: “Erano alcune amiche poi sono arrivati i ragazzi e tutto è degenerato… Ho trovato segni di bruciatura ovunque perché andavano in giro con lattine di deodorante e accendini, hanno usato l’estintore e vomitato sul pavimento, hanno messo il sapone nella vasca idromassaggio e i miei vicini hanno visto delle bolle entrare dalla finestra del loro bagno. Ho trovato padelle con uova cotte a metà, coltelli, di tutto”. La mamma mostra anche le foto del disastro e aggiunge: “Mia figlia ha chiesto loro di ripulire ma non hanno voluto saperne e anzi, hanno peggiorato le cose. Lei dovrà assumersi la responsabilità di tutto. Ovviamente abbiamo fatto denuncia, anche per l’assicurazione. Ho parlato con i genitori di due dei ragazzi, uno solo ha risposto”. “Quando avevo 16 anni feci lo stesso ma almeno ebbi la decenza di pulire prima che tornassero i miei”, l’amara conclusione della mamma.