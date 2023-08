“Abbiamo avuto esperienze traumatizzanti con le infermiere“. Giulia De Lellis informa i fan di quanto sarebbe accaduto alla nonna, che ha da poco spento 89 candeline. Come riporta Leggo l’influencer ha trascorso alcuni momenti con la famiglia per festeggiare il compleanno dell’amata nonnina e ne ha approfittato per svelare di aver dovuto mettere telecamere in casa a causa di episodi spiacevoli con le infermiere che andavano ad accudirla. Ora sembrerebbe tutto risolto: “Nonnina sta meglio, siamo venuti a Roma per i suoi alti e bassi e per festeggiare il suo compleanno. Per fortuna tutto bene”, e la signora che al momento se ne prende cura lo farebbe nel migliore dei modi: “Fantastica, nonna la adora! Non siamo tutti uguali a questo mondo” avrebbe detto De Lellis.