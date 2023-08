È scoppiato un nuovo “Charlène gate”. Dopo mesi di calma apparente, si riaccendono con forza le voci sull’ennesima crisi tra Charlène e Alberto di Monaco. Ad innescarle, questa volta, è stata l’inattesa cancellazione del profilo Instagram della principessa, tra le pochissime aristocratiche europee a possederne uno. Postava poco, ma spesso i social sono stati il tramite per lanciare messaggi (anche sottotraccia) o raccontare il suo lato più inedito, in particolare la vita con i figli, i gemelli Giacomo e Gabriella. Proprio mentre si torna a parlare di nuovi problemi coniugali, ecco sparire l’account principesco. Pura casualità o preciso ordine di palazzo? È l’interrogativo che si è posto in questi giorni un editorialista della rivista Paris Match. Che rincara la dose con una domanda al vetriolo: “Si tratta di una conferma della notizia che Charlène vive ormai da sola in Svizzera, lontano dalla vita principesca dei Grimaldi?”.

Ed è proprio il “trasloco” in Svizzera a dominare il gossip nel Principato in queste infuocate giornate di fine agosto. Il clima sulla Rocca sarebbe incandescente, soprattutto dopo che il settimanale Voici ha bollato Alberto e Charlène come “una coppia da cerimonia” che si riunirebbe solo per presenziare agli eventi ufficiali. A proposito dei quali, come riporta il Corriere della sera, circola una indiscrezione mai smentita: “Torna alla memoria quella voce che voleva che il principe Alberto avesse iniziato a versare alla moglie 12 milioni di euro l’anno e lei in cambio avrebbe promesso di partecipare agli eventi ufficiali”. Tornando al presente, anche il settimanale tedesco Bild avvalora la tesi della chiusura del profilo social di Charlène come parte di un accordo tra i due coniugi: “A patto di lasciare la comunicazione nelle mani del palazzo, le viene permesso di ritirarsi lì (in Svizzera) e ottenere libertà altrove”. Reduci da una vacanza con i figli, ognuno sarebbe tornato nella propria residenza: lui a Monaco, lei in Svizzera ma presto si ricongiungeranno per un viaggio di stato in Sudafrica, il paese dov’è cresciuta e di cui ha la nazionalità, a metà settembre per la nuova edizione del Water Bike Challenge (una sfida sportiva lanciata dalla Fondazione Principessa Charlène di Monaco per sensibilizzare il pubblico sull’apprendimento del nuoto e sulla sicurezza in acqua). Poi ognuno riprenderà la sua vita e torneranno a vedersi “solo su appuntamento”, come scrive Voici certificando di fatto la fine del matrimonio.