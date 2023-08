“Non ti fidar di un bagno a mezzanotte”. Tommaso Zorzi cita – più o meno – Wanda Osiris che cantava Non ti fidar di un bacio a mezzanotte per il suo ultimo post su Instagram. Due foto che lo ritraggono intento a divertirsi al chiaro di luna senza alcun indumento addosso per un bagno nelle acque di Stromboli, dove è in vacanza. In una posa con un telo in vita, nella seconda è di profilo e l’asciugamano copre solo le parti intime mostrando, di profilo, il lato B. “Splendi anche di notte” gli scrive qualcuno, “Mi stavo stendendo sul lettino mentre scorrevo la foto e sono caduta” è il commento di qualcun altro. Anche Aurora Ramazzotti, sua grande amica, decide di fare un’osservazione: “Oddio sei nudo? Ma non ti vergogni?“. Nessuna critica però dalla figlia di Eros e Michelle, semplicemente un riferimento ironico a quanto si è sentita dire lei stessa pochi giorni fa, quando ha postato una foto della sua doccia nuda in giardino ed è stata travolta dall’indignazione degli hater.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)