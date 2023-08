Pace all’orizzonte tra Re Carlo III e il Principe Harry? Forse sì. Secondo quel che riporta anche il Mirror, il prossimo mese padre e figlio si incontreranno per avere un confronto. Harry presto sarà in Germania per gli Invictus Game e terminato l’evento tornerà in California passando per il Regno Unito, mentre Carlo farà ritorno a Balmoral e sarà faccia a faccia con il figlio. Meghan Markle, però, non si unirà a loro. L’incontro sarà il primo dall’incoronazione del re a maggio e soprattutto il primo solo tra padre e figlio da quando è uscito il memoir di Harry, Spare. A quanto pare però il monarca avrebbe posto una condizione: “Il re ama moltissimo suo figlio, ma è stato ferito a morte da ciò che ha fatto. Sarà sempre lì per lui, ma pone limiti nelle chiacchiere pubbliche. Se i colloqui avranno luogo, il Re renderà molto chiaro che da ora in poi non si discuterà assolutamente in pubblico di affari familiari privati“.