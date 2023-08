Da Reddit ai siti di mezzo mondo, come spesso accade con le storie che suscitano dibattiti più o meno futili. Stavolta il racconto arriva da una cameriera infuriata. Sul post, una ricevuta dove un cliente ha scritto: “Niente mancia, sei stata molto scortese a chiedere a me e a mia moglie se volessimo dividere il conto da 102 dollari“. La donna ha commentato: “Ha avuto la faccia tosta di scriverlo usando la mia penna” e ha spiegato che la policy del locale prevede di chiedere sempre, al momento del conto, se si vuole o meno dividere: “Non mi ero resa conto che fossero sposati perché lui aveva tra i 50 e i 60 anni e lei era molto più giovane”. “Una volta – ha detto poi tornando poi al ‘dovere’ di chiedere come i clienti preferiscono pagare – un mio collega non lo ha chiesto a una famiglia e la signora si è molto arrabbiata perché lei e il marito non stavano più insieme e avrebbero voluto pagare a metà”. Il post è diventato virale: come scrive il Daily Mail Australia sono 13mila i like e oltre 1500 i commenti. Di che tipo? “Che cosa ridicola – ha scritto qualcuno – Potevano semplicemente non lasciare la mancia e andarsene ma invece hanno trovato una scusa con un mezzo insulto”. “Stupida scusa per non lasciare la mancia“. “Penso che sia scortese l’inverso, ovvero presumere che due persone siano una coppia”. Ma c’è anche chi la pensa in modo diverso: “Forse sono troppo vecchio ma io trovo del tutto inopportuno chiedere se due persone vogliono dividere il conto. Il tuo capo non dovrebbe farvi chiedere questa cosa ogni volta”.